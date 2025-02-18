Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили взрывотехники в Рузском округе

Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Матох рассказал, что об опасной находке по единому номеру «Система-112» сообщили местные жители, которые во время прогулки обнаружили подозрительный предмет в лесном массиве в полутора километрах от деревни Вандово.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты приняли решение уничтожить боеприпас на месте его обнаружения, соблюдая технику безопасности. Кроме того, работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь специалистам ПСО-2 в обеспечении безопасного проведения разминирования и организовали взаимодействие со службами оперативного реагирования и представителями администрации Рузского муниципального округа», — пояснил Александр Матох.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.