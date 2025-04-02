«Артек» отметит свое 100-летие Международным детским фестивалем

Первый заместитель директора ФГБОУ МДЦ «Артек» Елена Живогляд рассказала, что в детском центре с 12 по 16 июня в честь его 100-летия организуют Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», сообщает «Крым 24» .

Она отметила, что каждый день мероприятия будет наполнен множеством мероприятий, интересных и крупных событий. А участниками станут дети 6-й смены лагеря.

Также во время празднования юбилея планируется проводить спортивные события и мероприятия на морскую тематику. Участники смогут попробовать себя в мастер-классах, где познакомятся с национальными особенностями всех регионов России и зарубежья.

«На этой смене ожидаются представители зарубежных стран. Эти детки тоже будут знакомить с национальными особенностями своих государств», — заключила Живогляд.