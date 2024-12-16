Артамонов посетил Подольскую стоматологическую поликлинику с колегами-медиками

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов посетил Подольскую стоматологическую поликлинику на улице Красной вместе с коллегами из сферы здравоохранения и первым заместителем председателя горсовета, руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Любовью Ушаневой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ.

«При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии продолжаем работу по обновлению медицинских учреждений. В этом году отремонтировали несколько медицинских кабинетов, закупили новые стоматологические установки и медицинскую мебель, что повысило доступность, качество и комфорт стоматологической помощи. Специалисты оказывают здесь и льготные услуги», — отметил Артамонов.

Он добавил, что администрацией муниципалитета рассматривается вопрос о расширении программы поддержки для ветеранов боевых действий и детей участников СВО, в которую будет также входить частичная компенсация расходов по зубопротезированию.

Кроме того, в учреждении будут работать два рентгенологических кабинета. Новый открыли в сентябре, оборудовав его дентальным визиографом и компьютерным конусно-лучевым томографом. В еще одном отделении сейчас ведется капитальный ремонт.

Работы завершатся в декабре. Полностью привести в порядок медицинское учреждение в планах уже к весне 2025 года.

«Напоминаю, что в нашем округе предоставляется множество мер социальной поддержки для медицинских работников, таких как предоставление служебного жилья, компенсация аренды жилого помещения, единовременная выплата молодым специалистам и другие», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.