Аршавин заключает многомиллионные контракты, но намерен снизить алименты

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заключает многомиллионные контракты, путешествует и одевается в премиальные бренды, но при этом пытается снизить алименты на своих детей. Адвокат бывшей супруги легенды «Зенита» намерен использовать это в суде против футболиста, сообщает Baza .

В пятницу у Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской должно состояться заседание по делу об алиментах. Адвокат теледивы Владислав Подшибякин считает — футболист не бедствует, поэтому не может просить о понижении алиментов.

Юрист собрал интересные факты об авторе «покера» «Ливерпулю» на «Энфилде». Так, Аршавин заключил контракт с брендом чипсов на 20 млн рублей. Представитель спортсмена факт опровергал, но защитник Барановской намерен это проверить.

Также, согласно фото из соцсетей Аршавина, он предпочитает разгуливает в кедах DOLCE & GABBANA и лоферах Loro Piana стоимостью от 70 до 150 тыс. рублей. Еще в конце октября Андрей опубликовал кадры из туристического города в Испании. Путевка в Сан-Себастьян обходится минимум в 500 тыс. рублей.

Кроме того, Аршавин получил диплом о повышение квалификации, позволяющий ему тренировать. Сторона Барановской утверждает, что это говорит о нормальном финансовом положении футболиста, он не бедствует.

Своим расследованием Подшибякин намерен отозвать иск Аршавина о снижении алиментов и просит ФНС предоставить сведения о его доходах.

