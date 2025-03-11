Архитекторы Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре»

До 28 апреля принимаются заявки на VI Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре», регистрация на который уже открыта на сайте www.woodinarch.ru . Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Конкурс пройдет в рамках одноименного международного форума, который планируется к проведению с 10 по 12 июля 2025 года в городе Рыбинск. Организатор — союз московских архитекторов.

Тема форума этого года — «Традиции и современность» отражает движение поиска современных архитекторов России. Это попытка переосмысления наследия русского деревянного зодчества и создания образа нашей современной идентичности.

Конкурс покажет разнообразие применения дерева и реальное воплощение инновационных творческих идей в лучших проектных решениях от ведущих архитекторов, студий, бюро, строительных компаний. Лучшему реализованному проекту будет вручена Национальная премия — Гран-при.

Сроки проведения смотра-конкурса:

Срок регистрации — до 28 апреля 2025 (включительно).

Срок подачи работ — до 19 мая 2025 (включительно).

Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов – 12 июля 2025.

Место проведения мероприятия: город Рыбинск, Красная площадь.

Познакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на официальном сайте www.woodinarch.ru. Контакты для справок: Телефоны: 8 (495) 690-68-65; 8 (495) 697-69-11, е-mail.ru: konkurs@woodinarch.ru

В рамках деловой программы форума «Дерево в архитектуре 2025» пройдут лекции, дискуссии и круглые столы с участием профильных экспертов архитектурно-строительной и производственной отраслей, представителей государственных структур. Выставочная программа продемонстрирует современные конструкции и материалы из древесины, малые архитектурные формы, элементы средового дизайна. Образовательная программа будет представлена воркшопами и мастер-классами для участников форума от ведущих специалистов в области деревянного строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.