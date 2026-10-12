Архитектор Васецкий назвал ветви, которые стоит обрезать перед снегопадами

Ландшафтный архитектор Илья Васецкий рассказал, какие ветви нужно удалить осенью, чтобы снизить риск повреждения деревьев под тяжестью снега.

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks Илья Васецкий рекомендовал проводить обрезку после опадания листвы, но до устойчивых морозов. Она снижает парусность кроны и перераспределяет вес.

В первую очередь следует удалить сухие, сломанные и больные ветви, побеги внутрь кроны и перекрещивающиеся ветки, а также хрупкие вертикальные «волчки». Опасны развилки с углом менее 45° и длинные горизонтальные ветви у склонных к снеголому берез, сосен, яблонь, груш и черемух.

Крупные ветви удаляют в три этапа: подпиливают снизу на треть толщины, делают основной рез сверху чуть дальше от ствола, затем спиливают остаток у кольцевого наплыва.

«Нельзя оставлять пеньки — они гниют, открывая путь грибкам и насекомым. Срезы диаметром более двух сантиметров желательно обработать садовым варом или специальной пастой. Инструмент должен быть острым: тупая пила рвет кору и камбий, затягивая восстановление тканей», — подчеркнул Илья Васецкий в эфире радио Sputnik.

Спиленные ветви нужно сразу убрать: они служат укрытием для вредителей и источником спор грибков. Приствольные круги следует очистить от листвы, замульчировать слоем 5–8 см и при необходимости провести влагозарядковый полив.

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