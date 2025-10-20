Архиерейское Богослужение прошло в храме Святителя Николая в Бутках

В храме Святителя Николая в Бутках состоялось важное событие — Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил здесь свое первое Архиерейское Богослужение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот храм, расположенный в Серпухове на улице Чернышевского, является одним из старейших и находится сегодня в стадии восстановления.

Каменный храм был возведен в 1711 году на месте ранее существовавшей деревянной церкви. Однако в 1930-х годах храм был закрыт и частично разрушен. Начиная с 2000-х годов, ведутся работы по его возрождению, что способствует возрождению духовной жизни прихода и уважению исторического наследия.

На богослужении присутствовали десятки верующих, что говорит о значимости и востребованности храма среди местного населения.

В 2025 году были проведены важные работы по обновлению церковной инфраструктуры. В январе на звонницу установили и освятили два главных колокола, приобретенные на средства прихожан. В начале октября на колокольне смонтировали ограждения и перила для обеспечения безопасности.

Также с конца сентября начала работу воскресная школа после переоборудования помещения в доме общины. Это важное событие для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и укрепления церковной общины.

Таким образом, храм Святителя Николая в Бутках становится не только местом исторической памяти, но и активным центром духовной жизни, молитвы и общинного единения. Архиепископ Аксий выразил уверенность, что храм будет служить источником духовной поддержки для всех верующих.

