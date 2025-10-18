Архиепископ Савва назвал критику установки памятника Сталину в Чите справедливой

Негативная реакция главы Забайкальской митрополии о возведении в Чите памятника Иосифу Сталину справедливая. Важно помнить, что во время его нахождения у власти расстреливали людей, в том числе на Бутовском полигоне, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом пишет РИА Новости .

До этого в СМИ появлялась информация о том, что митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) раскритиковал установку в Чите памятника Сталину и местных парламентариев, которые поддержали ее. Он напомнил о решении XX съезда КПСС, в рамках которого был развенчан культ личности Сталина. Также он рассказал о репрессиях властей СССР по отношению к духовенству Русской церкви.

Архиепископ Савва сказал, что считает позицию митрополита Димитрия оправданной и уместной. Сталин действительно имел отличные качества, когда руководил страной во время Великой Отечественной войны. Однако важно помнить о том, что в годы его нахождения у власти были расстрелы, в том числе на Бутовском полигоне.

«Например, на Бутовском полигоне, посещая который глава нашего государства (Владимир Путин, говоря о репрессиях в годы советской власти — ред.) сказал: „Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии“», — добавил архиепископ.

Путин приезжал на Бутовский полигон в Подмосковье в 2007 году. С августа 1937 по октябрь 1938 он принадлежал НКВД. Там расстреляли 20,7 тыс. человек — жителей Москвы и области.

