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Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома посетил Можайский округ, возглавив Божественную литургию в храме Воскресения Словущего в селе Борисово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь его встретил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Можайского церковного округа иерей Иоанн Лобода и настоятель храма иерей Сергий Латышев.

После Литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. Накануне великого православного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы — прихожане храма получили благословение архиепископа, причастились и исповедовались.

После службы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В Борисове находится памятное место — мемориал «Расстрельная яма», где в октябре 1941 года немецко-фашистские захватчики совершили расправу над мирными жителями.

Вместе с Владыкой Фомой также посетили торжественный церемониал фестиваля «Москва за нами. 1941-й год». Архиепископ Фома совершил заупокойную литию, на которой пел хор Спасо-Бородинского монастыря. В этом году военно-историческое мероприятие посвящено 83-й годовщине начала трагической и героической Битвы за Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.