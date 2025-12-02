Археологи возобновят поиски мощей Василия Мангазейского с разрешения архиепископа

Археологи получили разрешение архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая на возобновление поисков мощей Василия Мангазейского в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил директор научно-производственного объединения «Северная археология — 1» Георгий Визгалов, сообщает «Север-Пресс» .

Директор научно-производственного объединения «Северная археология — 1» Георгий Визгалов рассказал, что археологи не начинали поиски мощей Василия Мангазейского без благословения епархии. После получения разрешения архиепископа Николая специалисты продолжат работу.

Визгалов отметил, что часовня Василия Мангазейского была раскопана ранее, а найденные кости исследовали в отделении антропологии института этнографии академии наук СССР. По его словам, часть останков могли быть отправлены в Кунсткамеру или Военно-медицинскую академию в 1970-х годах.

«После разговора сегодня с владыкой, наверное, наведем справки и в Институте антропологии, и обратимся официально в Кунсткамеру, в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга», — пояснил Визгалов.

Ученые планируют найти останки, обнаруженные при прошлых раскопках, и провести их экспертизу. Также будет изучен материал, найденный недавно в туруханском музее. Часовня Василия Мангазейского построена из досок разобранного судна — коча, его фрагменты были обнаружены во время летней экспедиции на Ямале.