Археологи рассказали о находках на территории Троице-Сергиевой лавры

На протяжении нескольких лет на территории Троице-Сергиевой лавры ведутся спасательные археологические раскопки, открывшие миру немало удивительных фактов, а иногда и полностью перевернувшие представление о жизни предков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Культурный слой на территории Лавры с 14 века накапливается довольно значительными темпами и содержит уникальные останки, которые говорят о многих эпизодах жизни Лавры. Одним из таких ключевых эпизодов является осада Лавры во времена Смуты. Мы знаем, что осада длилась на протяжении 16 месяцев, люди здесь сидели, пока их осаждал Сапега. Они жили в очень скученном состоянии, а за стенами лавры укрылось значительно большее количество, в том числе светских людей, чем изначально проживало монахов в Лавре», — рассказала Ася Энговатова, заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН.

По данным письменных источников, скрываясь от польско-литовских захватчиков, за стенами монастыря спрятались порядка 3 тысяч мирян. До наших дней дошло немало сведений о том, как они вместе с монахами укрепляли оборону, защищались, чем были вооружены.И

Иногда находки настолько удивительны, что ошеломляют даже историков. Так, в одной из землянок был обнаружен единственный сохранившийся скелет лошади времен осады Троице-Сергиева монастыря. По одной из версий, боевой конь был настолько дорог своему хозяину, что человек похоронил его в своем жилище. По другой гипотезе, во времена Смуты организовать захоронения вне стен монастыря было невозможно, поэтому лошадь с почестями захоронили в землянке, в которой уже никто не жил.

«Это тоже по-настоящему уникальный материал, потому что сразу же приехали специалисты из Всероссийского института коневодства. И генетика лошадей XVII века нам неизвестна, а сейчас очень серьезные проблемы, которые связаны с лошадьми и генофондом. И проблемы, связанные с тем, откуда эти лошади и какой генофонд предшествовал Орловским рысакам, которые появились в XVIII веке. Поэтому хорошо датированные материалы нескольких лошадей начала XVII века представляют исключительный интерес не только для археологии и показа в музее, но и для наших специалистов по коневодству, и для генетиков, которые занимаются происхождением лошадей», — подчеркнула Энговатова.

В XVII веке Троице-Сергиева лавра являлась хранилищем запасов. Это был существенный объем, который помогал в период голода выживать не только братии монастыря, но и окрестным жителям.

Все находки, обнаруженные на территории Троице-Сергиевой лавры, передаются на хранение в Сергиево-Посадский музей-заповедник. С декабря 2023 года в главном корпусе музея работает выставка, посвященная

осаде монастыря в Смутное время. Ее главные экспонаты — находки специалистов института археологии Российской академии наук.

«Вообще вопрос краеведения в таком городе, как Сергиев Посад, вокруг Троице-Сергиевой лавры и вокруг великих наших святынь — это, конечно, вопрос создания отдельного большого музея. Потому что события, которые здесь происходили не раз, были во многом поворотными для всей страны. И краеведческий музей, в нашем смысле слова, должен быть полноценным федеральным музеем истории не только осады Лавры, но и Смутного времени, Петровских времён, Деулинского мира. Каждый царь, начиная со времён Ивана III, постоянно здесь бывал в год по несколько раз. Это мощнейший кластер истории, поэтому стоит вопрос создания отдельного археологического музея», — заключил Сергей Пахомов, депутат Государственной Думы РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.