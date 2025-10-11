Археологи из Египта нашли на севере Синая укрепления времен Нового царства

Египетские археологи нашли во время раскопок на севере Синайского полуострова военную крепость времен Нового царства (1550-1069 годы до нашей эры). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и древностей страны.

Египетские археологи вели раскопки на объекте Телль-эль-Харуба рядом с Шейх-Зувейдом на севере Синая. Там была найдена древняя военная крепость.

Объект считается одной из ключевых крепостей, которые находились на дороге Гора. Этот путь в древние времена связывал Египет и Азию.

Во время раскопок археологи обнаружили часть южной стены крепости. Ее длина составляла примерно 105 м, а ширина – 2,5 м.

Также откопаны 11 защитных башен. Еще нашли северо-западную башню и части северной, западной стен. Помимо этого, специалисты нашли черепки из глины, ручку сосуда с печатью фараона Тутмоса I, вулканические камни, а также крупную печь, в которой, предположительно, готовили хлеб.

Египетские археологи надеются найти в этой местности военный порт. Он занимался обслуживанием крепости. Ее площадь, в свою очередь, была равна примерно 8 тыс. кв. м.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.