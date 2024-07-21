Археологи ищут легендарную Атлантиду песков

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Современные исследователи продолжают искать мифический арабский город Убар или Атлантиду песков, о которой писали античные историки Птолемей и Геродот, сообщает РИА Новости.

По преданиям, Убар возвели в центре Руб-эль-Хали. Поручение к строительству дал царь Шаддат, правитель адитов — мифического племени людей-великанов.

Сам город находился на перекрестке торговых путей, начал быстро развиваться. Его жители стали гордыми, за что Аллах наслал на них песчаную бурю. Город ушел под землю.

Фильм о Древней Аравии решил снять режиссер-документалист из США Никола Клэпп. Во время сбора материала он обнаружил забытое сочинение английского исследователя Томаса Бертрама «Благодатная Аравия». Тут есть данные и об Убаре.

Клэпп принял решение искать город, через полгода его команда наткнулась на пересохший колодец Шиср. В песке раскопали остатки небольших домов, дворцов и стены крепости.