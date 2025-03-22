Арестович*: Буданов* предлагал взорвать все украинские АЭС в случае поражения

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* предлагал в случае поражения подорвать все местные атомные электростанции. Об этом сообщает News.ru .

Он отметил, что в США знают об этих планах, поэтому хотят взять атомные электростанции под свой контроль.

«Нас воспринимают обезьяной с гранатой. <…> Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов* носился с этим годика 1,5 назад», — уточнил Арестович*.

Он пояснил, что планировалось «все взорвать, в том числе и российское, чтобы никому не досталось».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов рассмотреть вопрос о передаче Запорожской АЭС под контроль капитала США, хотя станция находится под управлением РФ.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.