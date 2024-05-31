Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что находящийся в СИЗО блогер Аяз Шабутдинов не сумел осознать свои ошибки. По его мнению, в таком случае бизнес-тренеру следует увеличить срок пребывания в неволе, сообщает «ФедералПресс» .

Ранее Шабутдинов, заключенный под стражу по делу о крупном мошенничестве, написал новый курс за решеткой и объявил о его запуске.

Юрист на этот счет подчеркнул, что если коуч не раскаялся в своих деяниях, то ему надо побольше времени провести в следственном изоляторе. Таким образом Шабутдинов сможет усерднее поразмышлять над своими действиями, полагает Алешкин.

«Вывод мой субъективный и является только мнением — на путь исправления не встал», — констатировал звездный адвокат.

Аяза Шабутдинова задержали в начале ноября 2024 года. Следствие считает, что видеоблогер продавал курсы, которые якобы помогают начать успешный бизнес. Число пострадавших от действий коуча достигло 75 человек, заявляли правоохранители.