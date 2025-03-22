Арестованные в СИЗО Москвы и Подмосковья смогут покупать красную икру

Арестованные, которые содержатся в следственных изоляторах Московского региона, или их близкие могут заказать в СИЗО красную лососевую икру. Эта услуга теперь доступна в магазине, который занимается продажей готовой еды для арестованных, сообщает РИА Новости .

В этом магазине можно купить готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары. Зачастую этими торговыми точками пользуются близкие обвиняемых, которые находятся под стражей.

Как рассказали в фирме, на минувшей неделе ассортимент расширился. Теперь у них можно приобрести красную лососевую икру. Банка в 250 граммов обойдется в 3,6 тыс. рублей.

Товар стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в СИЗО женщин, так как икра хорошо сказывается на их здоровье.

Как пояснил адвокат Дмитрий Рощин, заказ в СИЗО еды — уже давно обыденная история для столицы. Некоторые арестованные заказывают полный рацион на целый день, то есть завтрак-обед-ужин. При этом стоимость продуктов и блюд в таком магазине немного завышена в сравнении с привычными ценами.