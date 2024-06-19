Арестованному во Владивостоке американцу грозит тюремное заключение и штраф
Обвинение просит для американца Блэку во Владивостоке 4 года 8 месяцев тюрьмы
Обвинение просит суд назначить для гражданина США Гордона Блэка во Владивостоке 4 года 8 месяцев тюрьмы, пишет РЕН ТВ.
Американца обвиняют в угрозе убийством и краже, которые он совершил во Владивостоке.
На заседании находятся два сотрудника американского консульства, отмечает телеканал.
Ранее американский военный Гордон Блэк по пути из Южной Кореи в Техас заехал в Россию, к давней знакомой во Владивостоке.
Мужчина повздорил с россиянкой, избил ее и украл у нее 200 тысяч рублей.