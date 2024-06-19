Арестованному во Владивостоке американцу грозит тюремное заключение и штраф

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Обвинение просит для американца Блэку во Владивостоке 4 года 8 месяцев тюрьмы

Обвинение просит суд назначить для гражданина США Гордона Блэка во Владивостоке 4 года 8 месяцев тюрьмы, пишет РЕН ТВ.

Американца обвиняют в угрозе убийством и краже, которые он совершил во Владивостоке.

На заседании находятся два сотрудника американского консульства, отмечает телеканал.

Ранее американский военный Гордон Блэк по пути из Южной Кореи в Техас заехал в Россию, к давней знакомой во Владивостоке.

Мужчина повздорил с россиянкой, избил ее и украл у нее 200 тысяч рублей.