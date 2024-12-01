Арест жилья побудил жителя Подмосковья погасить миллионный долг по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали 1 млн 144 тыс. рублей задолженности по алиментам, наложив запрет на регистрационные действия в отношении ½ доли должника в квартире, которая была выставлена на продажу, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В Шатурское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании алиментных платежей для содержания несовершеннолетнего. Судебный пристав вызвал должника для разъяснения ситуации и ознакомил его с размером задолженности. Мужчина также получил предупреждение о возможной административной ответственности, но не стал гасить долг.

В результате приставы применили к должнику исполнительский сбор в размере 87 тыс. рублей и ограничили его в праве выезда за пределы России. Кроме того, они наложили запрет на любые регистрационные действия в отношении его доли в квартире, которую он собирался продать.

После получения этой информации и угрозы сорвать сделку должник оперативно оплатил задолженность на следующий день. После перечисления всей суммы взыскатель завершил исполнительное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.