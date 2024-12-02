Арест квартир побудил 2 должников в Подмосковье оплатить долги по алиментам

В общей сложности порядка 1,285 млн рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья, наложив запрет на регистрационные действия в отношении квартир двоих должников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Московской области.

В Сергиево-Посадском районном отделе судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментных платежей в размере ¼ доли всех видов дохода. По решению суда мужчина должен перечислять бывшей супруге алименты на содержание их 5-летней дочери, а женщина — своей 13-летней дочери, находящейся под опекой.

В связи с тем, что они официально не работают, алименты, согласно ч. 4 ст. 113 СК РФ, должны выплачивать исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности. Однако оба должника ограничивались перечислением незначительных сумм.

В рамках исполнительных производств сотрудник органов принудительного исполнения применил в отношении должников комплекс мер, в том числе вынес постановления о запрете регистрационных действий в отношении их квартир. Именно после применения данной ограничительной меры скрывавшиеся должники самостоятельно явились на прием к судебному приставу-исполнителю.

Как оказалось, оба должника планировали продать свою недвижимость. При действующем запрете на регистрационные действия с квартирой совершение операции по купле-продажи данной недвижимости не представлялось возможным. Должникам было разъяснено, что данный запрет будет действовать до полного погашения задолженности по алиментам, которая на тот момент составляла у мужчины 525 000 рублей, а у женщины 759 000 рублей. Также должники должны были уплатить сумму исполнительского сбора.

В ходе личного приема сотрудник органов принудительного исполнения в отношении обоих должников составила протоколы об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, и предупредила об уголовной ответственности.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сотрудник службы добилась от должников оплаты их задолженности по алиментам — на счет матери одной девочки и опекуна другой было перечислено в общей сложности 1 млн 285 тысяч рублей.

Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле судебных приставов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.