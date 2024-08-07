Арбузы и дыни на бахчевых развалах Подмосковья можно будет покупать до 1 ноября

В Московской области стартовал сезон продажи арбузов и дынь, который продлится до 1 ноября. Жители региона могут приобрести сладкие бахчевые культуры в отдельно стоящих разрешенных нестационарных торговых объектах — развалах. В текущем году предусмотрено 236 торговых мест по продаже арбузов и дынь. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Средняя цена за 1 килограмм составляет от 40 до 65 рублей за арбуз и от 90 до 125 рублей за дыню.

Бахчевые культуры поставляются из разных регионов России, а также из Турции и Ирана.

При выборе качественного продукта специалисты Минсельхоза рекомендуют обращать внимание на отсутствие трещин и темных пятен, а также оценивать звук при постукивании, который должен быть гулким. Полосатый рисунок на арбузе должен быть четко выражен, также лучше выбирать плоды с сухой плодоножкой — это один из признаков того, что арбуз спелый.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предупреждает, что приобретать товары необходимо только в разрешенных локациях. Чтобы обезопасить жителей региона и предотвратить незаконную торговлю, специалисты Министерства проводят еженедельные мониторинги и рейды с участием сотрудников ГУРБ и МВД. За нарушения предусмотрены штрафы в соответствии с КоАП.

Кроме того, в муниципалитетах будет введен порядок конфискации несанкционированных товаров, чтобы предотвратить возобновление торговли на старых площадках. Продавцы, нарушающие правила, будут обязаны демонтировать и разобрать свои торговые точки, а если они не осуществят это в установленный срок, то демонтаж будет произведен принудительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.