Арбитражный суд Московской области помог 18 российским компаниям избавиться от иностранного влияния

В августе 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 470 «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Он дает судам право временно «замораживать влияние» иностранных компаний, у которых есть доли вотечественных предприятиях, играющих важную роль в обеспечении экономического суверенитета и безопасности страны, говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Московской области.

С момента вступления в силу данного закона Арбитражный суд Московской области рассмотрел уже 18 дел о приостановлении корпоративных прав иностранных холдингов, а также 5 заявлений о продлении таких мер. По каждому из них было вынесено решение в пользу экономически значимых отечественных предприятий.

Тем самым судебная система помогает российским компаниям избавляться от возможного негативного влияния иностранных партнеров,обеспечивая стабильность и прозрачность корпоративных отношений, что особенно важно в условиях санкционного давления, а также становится гарантом защиты интересов государства, инвесторов и граждан.