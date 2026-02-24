Арбитраж подтвердил правоту УФАС по делу о закупке медоборудования

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС об отсутствии нарушений в действиях ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения МО» при проведении аукциона на поставку медоборудования, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление ранее поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия учреждения при определении поставщика медицинского оборудования в рамках аукциона.

По итогам проверки Московское областное УФАС признало доводы заявителя необоснованными и не выявило нарушений Закона о контрактной системе.

Компания «Урогин+» оспорила это решение в суде. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

