Арбитраж 14 мая рассмотрит иск о передаче аэропорта Домодедово государству

Арбитражный суд Подмосковья назначил на 14 мая проведение основных слушаний по иску Генпрокуратуры России о взыскании в доход страны подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», который владеет с 2024 года активами аэропорта Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости .

Предварительное заседание по этому вопросу прошло 4 апреля в закрытом режиме.

Генпрокуратура РФ в иске к Дмитрию Каменщику, еще одному бенефициару Валерию Когану, а еще 30 отечественным и зарубежным компаниям группы просит признать недействительными 9 сделок, которые были совершены с 2016 года с активами. Также она попросила суд применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход РФ 100% долей «ДМЕ Холдинг», владеющего активами воздушной гавани.

На первом предварительном заседании, которое состоялось в феврале, суд по ходатайству истца начал рассматривать дело в закрытом режиме. Представители аэропорта высказывались против. Они отметили, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появились недостоверные сведения и нужно раскрыть правду.

В иске прописано, что прокуроры раскрыли противоправную деятельность резидентов других стран — Каменщика (Турция и ОАЭ) и Когана (Израиль) — по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями России.

По документу, в прошлом году фигуранты решили создать ложную видимость того, что над стратегическими предприятиями стране нет зарубежного контроля. Там самым бизнесмены ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС, которые согласовали им сделки, касающиеся перехода прав на отечественные стратегические общества к «ДМЕ Холдинг». Кроме того, прибыль стратегических компаний выводится указанными лицами из РФ под видом погашения займов в недружественные государства.