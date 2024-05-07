Apple презентовала новый iPad 14 Air

сегодня в 17:27

Американская корпорация Apple во вторник презентовала новый iPad 14 Air, прямая трансляция идет на YouTube-канале компании.

Планшет представлен в двух размерах — 11 и 13 дюймов, а также в 4 цветах.

Новый гаджет, оснащенный чипом M2, работает на 50% быстрее, чем Air с M1. Играть на нем будет в удовольствие, обещают разработчики. Так, iPad 14 Air покажет отличную производительность в играх Assasin’s Creed Mirage и Zenless Zone Zero.

Кроме того, планшет получил более мощные динамики с улучшенным качеством звука.

Цена на новый iPad Air установлена в размере 599 и 799 долларов. Его продажи стартуют на следующей неделе.

Во вторник Apple проводит традиционную весеннюю презентацию, на которой покажет и другие новые девайсы.