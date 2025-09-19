Аппарат спутника «Бион-М» со штаммами бактерий приземлился под Оренбургом

В Оренбургской области совершил успешную посадку спускаемый аппарат спутника «Бион-М» № 2, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

На борту находились живые организмы, отправленные в космическое пространство для проведения научных экспериментов. Они были успешно доставлены на Землю.

Космический аппарат стартовал с космодрома Байконур и, проведя в космосе месяц, вернулся с живыми организмами. Особое внимание привлекают штаммы бактерий, прошедшие экстремальные условия космической среды. Отобранные микроорганизмы могут стать базой для разработки инновационных лекарственных средств.

После возвращения все живые существа будут направлены в научные лаборатории для последующего изучения. Эти исследования имеют ключевое значение для будущих пилотируемых миссий на дальние расстояния, необходимых для освоения глубокого космоса.