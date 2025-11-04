AP: ученые в США зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Американские ученые зарегистрировали беспрецедентно мощный выброс энергии из окрестностей сверхмассивной черной дыры, по своей яркости сопоставимый с сиянием 10 триллионов звезд, подобных Солнцу, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

Автор исследования, профессор Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института, заявил, что первоначальные показатели энергетической мощности вспышки вызвали у них сильные сомнения.

Ученые отмечают, что предыдущий случай подобного явления был зафиксирован в 2018 году. С того времени масштаб произошедшего космического события возрос в 40 раз.

Исследователи полагают, что причиной аномальной активности послужил взрыв крупной звезды, вызванный ее приближением к черной дыре. Момент взрыва был запечатлен на огромном расстоянии — 10 миллиардов световых лет от Земли, что делает данную вспышку самой удаленной, когда-либо наблюдаемой учеными.

