АО «Щелково Агрохим» проведет первый в Омске агрофестиваль Betaren-2024

9 августа «Щелково Агрохим» представит свои инновации на полях АО «Нива» в Омске. Там соберутся аграрии Сибирского региона и близлежащих округов, а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Компания представит свои разработки, способные укрепить позиции России на мировом аграрном рынке. Омская область — один из ведущих аграрных регионов Сибири, где в 2023 году собрали 3,2 миллиона тонн зерновых, 370 тысяч тонн масличных культур и почти 480 тысяч тонн картофеля и овощей.

«Щелково Агрохим» известна как производитель средств защиты растений, а также организует семинары по освоению инновационных агротехнологий. На полях АО «Нива» технология защиты на 95% состоит из ее продуктов.

На АгроФестивале компания продемонстрирует технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур: яровой пшеницы, сахарной свёклы, гречихи, рапса и других. Аграрии смогут ознакомиться с линейкой гибридов подсолнечника от ООО «Актив Агро». В настоящее время в пакете «Щелково Агрохим» есть полная линейка гибридов, включая устойчивые к болезням.

В рамках конференции генеральный директор АО «Щелково Агрохим» обсудит актуальные отраслевые вопросы, включая селекционную работу в растениеводстве. Российские сорта и гибриды уже сейчас могут полностью заменить иностранные аналоги на российском рынке и максимально адаптированы к условиям РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.