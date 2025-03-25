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АО «МСЗ» присоединилось к мастерской «СЕНЕЖ» по программе «Профессионалитет»

23 марта началось обучение, в котором участвует представитель АО «МСЗ» — руководитель направления по социальным проектам Роман Дугнист. Вместе с ним программу осваивает управленческая команда федерального проекта «Профессионалитет» из Электростальского колледжа, сообщает пресс-служба АО «МСЗ».

Торжественное открытие форума состоялось с приветственной речью замдиректора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Маргариты Скворцовой.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это инициатива, направленная на приведение уровня образования студентов ссузов в соответствие с запросами рынка труда. В этом году Машиностроительный завод стал частью проекта в сотрудничестве с Электростальским колледжем.

Более подробная информация на страницах ВК иТГ:

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