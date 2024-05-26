Анжелика Варум смирилась с постоянными изменами Леонида Агутина

Певица Анжелика Варум и ее музыкант Леонид Агутин в браке 24 года, однако в 2011 году пара едва не рассталась, сообщает «СтарХит».

Участники фестиваля в Юрмале праздновали его окончание, Варум ушла отдыхать в номер, а Агутин остался с друзьями. Вскоре в сети появился ролик, в котором музыкант целовался брюнеткой. Певец об этом ничего не помнил, произошедшее «стерлось из его памяти».

Агутин отмечал, что они с Варум называют данный ролик «его популярным видео». По словам музыканта, в тот момент он был пьяным.

«Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились», — добавил он.

Певец рассказал, что три дня они с супругой были в «состоянии развода», однако потом помирились.