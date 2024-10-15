Антонова: Фракция ЕР Подмосковья ежегодно улучшает подходы к работе с жителями

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Подмосковье Лидия Антонова прокомментировала итоги заседания Совета руководителей фракций в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

Заседание прошло во вторник в здании Мособлдумы в городском округе Красногорск. На нем также присутствовали и депутаты, которые были избраны в первый раз.

«Фракция „Единая Россия“ Московской области ежегодно совершенствует подходы к работе с жителями. Это помогает депутатам выстраивать более доверительные отношения с гражданами, для более оперативного решения проблем», — рассказала Антонова.

Она подчеркнула и работу муниципальных депутатов, рассказав на своем опыте, как протекает работа в городского округе Люберцы.

«Основываясь на своем примере, практически все свои мероприятия я планирую совместно с депутатами местного совета. Когда мы вместе выслушиваем жителей, то они уходят с пониманием, что их вопросы будут решаться. Именно поэтому, когда в работе принимают участие депутаты всех уровней, а также и исполнительная власть, является самым эффективным способом взаимодействия с населением», — добавила Антонова.

Парламентарий также отметила и работу Совета фракции «Единой России» в Московской области, рассказав про рейтингование муниципальных образований.

В частности, рейтинг стимулирует работу не только представителей, но и их команд целиком, что помогает в улучшении общих результатов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.