Антон Уваров назначен Управляющим директором Авито Работы

Антон Уваров стал Управляющим директором Авито Работы. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и сотрудников и войдет в состав правления компании, передает пресс-служба «Авито».

«У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости. 17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет Авито Работе стать технологическим лидером в сфере HR», — сообщил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

До Авито Антон Уваров отвечал за операционное развитие Поиска Яндекса на международных рынка и внедрение стратегии роста. Ранее он был одним из сооснователей сервиса Яндекс Доставки в России и управлял его выходом на зарубежные рынки, а также отвечал за стратегию и инновации в Мегафоне, где запустил технологическую песочницу для стартапов. На старте карьеры Антон развивался в стратегическом консалтинге и фудтехе.

Антон является выпускником МФТИ и имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

«Авито для меня — это, прежде всего, сильная команда профессионалов и один из лидеров биг-тех в России, чьими сервисами ежедневно пользуются миллионы людей. Я вижу в Авито Работе бизнес на стыке нескольких отраслей, который обладает высокой социальной значимостью, что делает его особенно привлекательным», — отметил Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.