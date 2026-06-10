Антон Немкин допустил возвращение Roblox в Россию

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Депутат Госдумы Антон Немкин 10 июня заявил, что Roblox сможет вернуться на российский рынок при соблюдении закона и защите детей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия», заявил, что у регуляторов сейчас нет принципиальных претензий к Roblox. Окончательные выводы должны сделать правоохранительные органы.

По словам депутата, компания должна не формально закрыть отдельные требования, а создать полноценную систему защиты несовершеннолетних. Речь идет о мерах против вредной информации, агрессивного контента и недопустимого поведения пользователей.

Представители Roblox ранее сообщили о новых инструментах защиты детей от опасного контента и нежелательного общения внутри платформы. Немкин отметил, что такие меры могут включать подтверждение возраста, контроль, профилактику и предотвращение угроз.

Депутат подчеркнул, что все цифровые платформы в России должны соблюдать законодательство и обеспечивать безопасность граждан. Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox.

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