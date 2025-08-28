Антитеррористические учения прошли в Сергиевом Посаде

В преддверии нового учебного года в школе № 2 прошли Всероссийские учения по обеспечению антитеррористической защищённости учебных заведений, в которых приняли участие представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и профильные специалисты администрации Сергиево-Посадского округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По легенде группа вооружённых террористов попыталась захватить школу. Заметив вооружённых людей на камерах наблюдения, охранник включил сигнал тревоги. Прибывшие на место силовики обезвредили нападавших.

Сценарий на этом не закончился: террористы оставили предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Чтобы определить степень опасности, на место прибыл кинолог со специально обученной на обнаружение взрывчатых веществ собакой.

«Сегодняшние учения продемонстрировали, как сотрудники школы знают алгоритм действий при возникновении угрозы, понимают, как нужно поступить в той или иной ситуации. Все работают слаженно и оперативно. Нареканий по результатам учений нет», — отметил Игорь Кузьминов, заместитель начальника управления образования администрации Сергиево-Посадского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.