Антитеррористическая комиссия рассмотрела вопросы безопасности в Егорьевске

На нем обсудили обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной и общественной безопасности общеобразовательных организаций городского округа в период проведения Дня знаний.

Заместитель председателя комитета по образованию Ольга Рыжкова доложила о том, что на всех образовательных комплексах проведены мероприятия по обеспечению безопасности: обследованы пути эвакуации, проведены инструктажи для персонала, будет обеспечен запрет на парковки транспорта, не относящегося к образовательным учреждениям. До Дня знаний, который в этом году будет отмечаться 2 сентября, проведены мероприятия по организации в этот день пропускного режима, проверены противопожарная система, система видеонаблюдения и оповещения.

В День знаний все образовательные учреждения будут обследованы сотрудниками полиции с кинологами. Всего в этот день будут задействованы 95 сотрудников полиции, представители частных охранных предприятий и мобильный резерв. 30 пешеходных переходов у школ и детских садов готовы к эксплуатации.

О пожарной ситуации доложил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области Олег Кашаев. В этом году в городском округе Егорьевск произошло 104 пожара. С началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях пройдут профилактические мероприятия с участием инспекторов.

Также на заседании обсудили проведение 3 сентября Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех школах пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате, классные часы, викторины и конкурсы рисунков для младших школьников. У стелы «Ангел мира» пройдет акция памяти с участием школьников и студентов.

Глава округа и все профильные службы на заседании ознакомились с планом мероприятий, посвященных 246 дню рождения Егорьевска. На время крестного хода из Свято-Троицкого Мариинского монастыря до площади Александра Невского будет ограничено движение автотранспорта на смежных улицах, а также на улице Майора Удачина у парка «200 лет Егорьевску». На день города запланировано открытие обновленного отдела истории Егорьевского музея, проведение областного Фестиваля анимации «Пластилиновая ворона», а также торжественное мероприятие и концерт в парке «200 лет Егорьевску». Безопасность будут обеспечивать 18 сотрудников полиции, а также представители охранных предприятий и члены народной дружины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.