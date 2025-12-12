Антинаркотическая комиссия Домодедово подвела итоги профилактической работы за год

В Домодедово прошло заседание антинаркотической комиссии, где обсудили результаты профилактики за год и определили приоритеты на следующий период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово состоялось заседание антинаркотической комиссии с участием представителей администрации, силовых структур, образовательных учреждений, вузов, общественных организаций и спортивной сферы. Основное внимание уделили профилактике среди несовершеннолетних: с подростками, состоящими на учете, регулярно проводят индивидуальные беседы, разъясняют правовые последствия и рекомендуют безопасные формы досуга. Эта работа находится под постоянным контролем профильных служб.

В учебных заведениях округа развивают спортивные и социальные активности, формируют культуру здорового образа жизни, а также предотвращают случаи травли и девиантного поведения. Глава округа Евгения Хрусталева отметила важность анонимной помощи студентам и подчеркнула, что молодежь должна иметь возможность обратиться к специалисту при необходимости.

В школах для оценки рисков применяют медицинские осмотры и анонимные социально-психологические тестирования старшеклассников. Это помогает выявлять склонность к рисковому поведению и зависимостям на ранней стадии и своевременно оказывать адресную помощь.

В качестве альтернативы вредным привычкам в Домодедово активно развивают спорт: доступны более 50 видов спорта, ежегодно проводят свыше 500 мероприятий, работают современные спортивные объекты. В округе действует сеть реабилитационных центров и социальная программа помощи людям с зависимостями, включающая медицинскую поддержку и реабилитацию.

Работа по противодействию распространению и употреблению запрещенных веществ будет продолжена с акцентом на профилактику, раннее выявление рисков и межведомственное взаимодействие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.