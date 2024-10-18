Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как подготовить дачу к зиме, если в холодное время года туда планируются поездки. По его словам, антифриз — «надежный союзник» в этом деле, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий порекомендовал залить антифриз в трубы — это поможет предотвратить последствия разрушительных зимних морозов, так трубы не лопнут.

«Антифриз станет надежным союзником: он предотвращает замерзание воды в трубах, сохраняя их целостность даже при самых низких температурах», — отметил Чаплин.

Он напомнил, что антифриз имеет свои особенности. Следует выбирать именно тот, который можно использовать в системах водоснабжения.

Чаплин посоветовал слить воду из летнего душа и умывальника, чтобы она не замерзла, не расширилась и не привела к уничтожению сантехники.

Кроме того, важно обратить внимание на систему дренажа, убедившись в том, что в ней отсутствуют осадки и загрязнения. Это поможет предотвратить образование льда и последующее разрушение, заключил депутат.