Антидепрессанты в России вытесняют «народные» успокоительные

По данным аналитиков DSM Group, за январь–февраль продажи спиртовых настоек упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как спрос на рецептурные антидепрессанты, напротив, вырос на 12%, пишет «КоммерсантЪ» .

Основные факторы спада — это сокращение производства пищевого спирта в I квартале 2025 года уменьшился на 12%. Рост цен — повышение акцизов на этиловый спирт на 15% (до 740 руб./литр) отразилось на конечной стоимости. Изменение предпочтений — так пациенты с тревожными расстройствами все чаще выбирают специализированные препараты с обязательной медицинской рецептурой и по показаниям врачей.

Если в 2024 году рынок настоек сократился всего на 3% (до 64 млн флаконов), то в начале 2025-го падение ускорилось — аптеки реализовали лишь 10 млн единиц этой продукции.

Эксперты объясняют это не только экономическими факторами, но и изменением медицинских практик: врачи все реже рекомендуют спиртосодержащие растворы, отдавая предпочтение современным антидепрессантам.

Ранее врач объяснила, почему именно весной обостряются проблемы с психикой, и рассказала вреде антидепрессантов.