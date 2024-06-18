Ансамбль Подмосковья стал лауреатом конкурса народной хореографии

Подмосковный Ансамбль «Праздник детства» из балашихинской гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова стал лауреатом 3 степени Всероссийского проекта «Национальное достояние России!», а также принял участие в масштабном хореографическом спектакле о развитии народной хореографии «От Руси до России». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

Коллектив был отмечен за свое выступление русской пляской «Улица широкая» на конкурсной площадке и студии Мосфильма.

Конкурс-фильм «Национальное достояние России» прошел на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма. Он собрал 5 тыс. зрителей и более 100 тыс. человек в онлайн-трансляции. Съемки проходили на киностудии среди декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что участие в съемках документального хореографического фильма приняли более 1,5 тысяч танцоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.