Ансамбль из Серпухова завоевал гран-при конкурса в Сочи

Народный хореографический ансамбль «Вдохновение» школы №18 из Серпухова получил гран-при и звание лауреата I степени на Всероссийском конкурсе «Дети России», который прошел в Сочи с 3 по 6 апреля. Юные артисты представили округ на федеральном уровне и вошли в число лучших коллективов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе «Дети России» приняли участие сильнейшие хореографические коллективы со всей страны. Ансамбль «Вдохновение» продемонстрировал высокий уровень подготовки, технику исполнения и артистизм.

Средняя группа коллектива завоевала высшую награду конкурса — гран-при. Старшая группа стала лауреатом I степени, подтвердив стабильный профессиональный уровень и конкурентоспособность на всероссийской сцене.

«За этими наградами — ежедневный труд, любовь к танцу и вера в свои силы. Спасибо руководителю Ольге Афанасьевой за то, что растит настоящие таланты», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.