Анонсировано создание набережной без автомобилей в районе «Южного порта»

Озвучены планы по развитию инфраструктуры отдыха в Москве до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по благоустройству территории в районе «Южного порта». Как отметил градоначальник, здесь появится зеленая набережная, свободная от автомобильного движения, пишет «Царьград» .

По словам Собянина, новая набережная станет частью непрерывного 13-километрового велопешеходного маршрута, который свяжет жилые кварталы «Южного порта» с «Полуостровом ЗИЛ» и парком развлечений «Остров мечты».

Вдоль набережной запланировано создание уникальных водных пространств, в том числе понтонного бассейна и зон для занятий спортом. Кроме того, здесь разместятся амфитеатр, открытая площадка для мероприятий, а также музеи, театры и кафе с террасами.

Мэр также рассказал, что всего в жилом районе «Южный порт» будет обустроено 25 гектаров зеленых территорий — парки, аллеи и места для отдыха.

Помимо развития набережной, Собянин сообщил о планах по улучшению инфраструктуры зимнего и летнего отдыха москвичей к 2030 году. В частности, планируется кратно увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением и открыть дополнительные 95 открытых бассейнов.