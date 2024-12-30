Стало известно расписание мероприятий в парках Красногорска

В будние дни красногорцы смогут посетить занятия физкультурно-оздоровительной группы «Улыбка» и северную ходьбу. В выходные могут принять участие в тренировке по лазерному бою, присоединиться к анимационным детским программам и спортивной субботой со всероссийским беговым движением «5 верст».

30, 31 декабря, 2 и 4 января в Резиденции Деда Мороза в ДГ «Сказочный» состоятся различные новогодние мастер-классы от партнеров МАУК «Парки Красногорска», творческого объединения Красногорских художников «ЛИК» и руководителей клубных формирований Дома культуры «Опалиха» и фотосессия с Дедушкой Морозом. Вход на мастер-классы и фотосессии свободный, предварительная запись не требуется. Подробная информация о работе Резиденции на сайте Парков Красногорска: https://xn--80aaalxlbczkbdodflf.xn--p1ai/dedmoroz.

2 января всех красногорцев приглашают в парки отметить Новый 2025 год и погрузится в волшебную сказку на мероприятии «Сказки водят хоровод».

Мероприятия состоятся в 3 парках: в ДГ «Сказочный», ПКиО «Ивановские пруды» и Городском парке.

Ярмарка мастеров, новогодние акции, работа зоны теплого очага, анимационные программы, интересные и занимательные мастер-классы и викторины, фотовыставка «Сказки Птицы в сказках Пушкина» — все это будет ждать гостей и жителей Красногорска.

4 января в трех парках Красногорска: в ДГ «Сказочный», ПКиО «Ивановские пруды» и Городском парке состоится мероприятие «Территория чудес».

Каждый участник мероприятия сможет погрузиться в новогодние чудеса, принять участие в волшебных мастер-классах в Резиденции Деда Мороза, увлекательном снежном квесте, открытом микрофоне и поздравить всех с Новым годом, проверить свои знания в викторине, получить вкусные подарки от команды Парков, погреться в зоне теплого очага и приобрести поделки ручной работы на ярмарке мастеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.