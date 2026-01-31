Аномальные 3 луны взошли над Московском регионом прошедшей ночью
Фото - © Telegram-канал Mash
Три луны взошли над Москвой и областью прошедшей ночью. Кадры уникального явления публикует Mash.
Уникальное природное явление называют «перселена». Свет от реальной луны преломляется высоко в небе. Из-за этого появляется иллюзия наличия в небе одновременно нескольких лунных дисков.
Днем может случиться аналогичный эффект под названием «паргелий». Тогда на небе могут возникнуть сразу несколько солнц.
На опубликованной записи видны три луны. Первая слева — самая яркая. Две, идущие вслед за ней, блеклые.
