Аномальные 3 луны взошли над Московском регионом прошедшей ночью

Три луны взошли над Москвой и областью прошедшей ночью. Кадры уникального явления публикует Mash .

Уникальное природное явление называют «перселена». Свет от реальной луны преломляется высоко в небе. Из-за этого появляется иллюзия наличия в небе одновременно нескольких лунных дисков.

Днем может случиться аналогичный эффект под названием «паргелий». Тогда на небе могут возникнуть сразу несколько солнц.

На опубликованной записи видны три луны. Первая слева — самая яркая. Две, идущие вслед за ней, блеклые.

