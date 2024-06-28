Аномальная жара ожидает жителей Петербурга 28 июня

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Синоптик Леус: температура на 7-8 градусов превысит норму в Петербурге 28 июня

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 28 июня на погоду в Санкт-Петербурге продолжит влиять обширный антициклон. По его словам, небо будет ясным, без осадков, а дневная температура превысит обычные показатели на 7-8 градусов, сообщает газета «Петербургский дневник».

По словам эксперта, в пятницу температура воздуха в городе составит от +29° до +31°, в Ленинградской области — от +27° до +32°. Ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 1-6 м/с, добавил Леус.

Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 760 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

«В субботу возможны кратковременные осадки, грозы и температура от +27° до +29°», — предупредил синоптик.