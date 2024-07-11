Аномальная жара накрыла Украину

Украинский общественный деятель, народный депутат IX созыва Галина Третьякова напомнила, какой график работы должен быть у граждан в условиях аномальной жары, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» .

В шести городах Украины 10 июня были температурные рекорды, сообщил Укргидрометцентр. Во Львове было зарегистрировано 32,2 градуса, в Виннице - плюс 34,1, Николаеве - плюс 40,5, Одессе - плюс 36,2 градуса , Харькове - плюс 35,8 градуса и Симферополе - плюс 38,4 градуса.

Государственная служба Украины по вопросам труда еще в 2017 году разъяснила, что на постоянном месте работы осуществлять какой-либо труд можно только при условии, если температура воздуха не превышает плюс 28 градусов. Если же столбик термометра стремительно ползет вверх, то часы работы должны быть сокращены, а перерывы в рабочее время – увеличены. Галина Третьякова напомнила украинцам о правилах работы в условиях высоких температур после того, как страну накрыла аномальная жара.

Если же температура воздуха на рабочем месте украинца превышает плюс 28 градусов, то работодатель обязан обеспечить для сотрудников следующий график: на каждые 36 минут работы делать 24-минутный перерыв. Это необходимо для сохранения здоровья рабочего коллектива.

Суммарная продолжительность работ при температуре более 28 градусов не должна превышать 4-5 часов в смену.