Анна Семенович призвала преподавать психологию в школах России с 5-го класса

Популярная певица и актриса Анна Семенович заявила, что основы психологии необходимо преподавать школьникам, начиная с пятого класса. Она поделилась убеждением, что эта дисциплина дает возможность глубже понять себя, разобраться в собственных чувствах и взаимоотношениях с другими людьми, пишет kp.ru .

По словам Семенович, психология также способствует развитию навыков саморегуляции и формированию личности.

«Я очень люблю психологию, потому что на самом деле это потрясающая наука, она нужна каждому человеку. Я считаю, что ее нужно вводить в школу с пятого класса и плотно этим заниматься. Потому что психология — это самонастройка по большому счету», — пояснила Семенович.

Она также отметила, что квалифицированный психолог способен помочь увидеть собственные ошибки, определить направления для достижения успеха, а не просто обсуждать возникшие трудности.

Артистка подчеркнула, что нынешнее поколение молодых людей активно самосовершенствуется, высоко ценит свое время и стремится к самоуважению. По этой причине она восхищается российской молодежью.

