Анна Белоус из Подмосковья получила премию за инновации в пищевой промышленности

Анна Белоус, кандидат биологических наук и директор филиала ВНИИ интегрированного рыбоводства, стала лауреатом премии правительства России 2025 года за разработку киберфизических систем для пищевой промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Анна Белоус, ученый Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л.К. Эрнста и кандидат биологических наук, вошла в число лауреатов премии правительства Российской Федерации 2025 года в области науки и техники. Торжественная церемония награждения прошла в министерстве науки и высшего образования России с участием заместителя министра Дениса Секиринского.

Белоус, возглавляющая филиал Всероссийского научно-исследовательского института интегрированного рыбоводства, получила награду как один из авторов проекта по внедрению киберфизических систем в пищевую промышленность. Новые решения, разработанные учеными, позволяют повысить эффективность, прозрачность и управляемость производственных процессов, а также минимизировать потери и обеспечить высокое качество и безопасность продукции.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что премии правительства России ежегодно присуждаются за выдающиеся достижения в науке, создание новых технологий и внедрение инноваций в экономику. В 2025 году награды получили 217 исследователей, инженеров и конструкторов, включая 19 научных коллективов и 7 коллективов молодых ученых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.