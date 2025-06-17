Андроника Пака официально избрали новым главой округа Жуковский

Ранее Андроник Эдуардович был временно исполняющим полномочия главы округа Жуковский.

«Впереди нас ждет большая и сложная работа. Решить все поставленные цели нам удастся только сообща — вместе с жителями города, депутатами, представителями общественных организаций, руководителями предприятий и предпринимателями. Уверен, что при тесном сотрудничестве, поддержке регионального правительства и губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева, мы сможем сделать Жуковский еще более комфортным, современным и активно развивающимся городом!» — отметил Андроник Эдуардович.

В 2008 году Андроник Пак окончил Военную финансово-юридическую академию по специальности «Финансы и кредит», а позднее — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление». Более 15 лет он посвятил работе на муниципальной службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.