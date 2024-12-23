Андрей Воробьев выступит с традиционным обращением по итогам 2024 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник выступит с традиционным обращением по итогам уходящего 2024 года. Трансляция начнется в 12:00.

Воробьев отметил, что выступление называется «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». Глава региона затронет важные вопросы, в том числе здравоохранение, поддержку СВО, благоустройство, помощь семьям, строительство садов и школ, экономические моменты.

«Расскажу о том, как мы реализуем национальные проекты и как будем вместе двигаться вперед. Начало трансляции в 12:00», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Чтобы подключиться к трансляции, нужно нажать кнопку «Вступить» вверху экрана в Telegram-канале губернатора. Также можно посмотреть выступление Воробьева в социальной сети «ВКонтакте» и в эфире канала «360».