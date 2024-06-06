Андрей Воробьев выразил надежду, что в законы внесут поправки в части биометрии

«Удобство, безопасность для жизнедеятельности — это основная цель, которую преследуем мы в своей дискуссии: как использовать биометрию на благо человека. <…> Я думаю, что все-таки необходимые поправки в КоАП, в частности, в другие законодательные, нормативные акты будут внесены, <…> и это сэкономит большое количество средств и, самое главное, жизней, 100% так. Это просто спасенные жизни, сэкономленные огромные деньги, а самое главное, это удовлетворение тех запросов, которые мы видим у себя в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что все хотят видеть чистоту, порядок и безопасность.

Губернатор отметил, что также не стоит забывать про развитие искусственного интеллекта — тема, которой стоит посвятить отдельную дискуссию.

«Искусственный интеллект — это тема посерьезнее. <…> Это меня реально напрягает, с этим разобраться бы не мешало всем нам. И не случайно все, кто стоит сегодня у основ продвижения искусственного интеллекта, сами слегка мандражируют. Вот это серьезная будет дискуссия, наверное, на следующем экономическом форуме», — отметил губернатор.