Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии

Танкисты этой дивизии участвовали в освобождении Донбасса, Житомира, Львова. Они смогли разгромить врага в Германии, Польше и одними из первых вышли на Эльбу.

«Командир дивизии Дмитрий Васильевич Боглай — участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты — настоящие русские воины. За мужество и героизм каждый десятый „кантемировец“ получил государственную награду», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в дивизии есть клуб для семей бойцов спецоперации, который создала Ольга Коростелева. Эта женщина объединила матерей, сестер и жен, чьи мужчины встали на защиту Родины.

«Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача — позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки — это все наша ответственность», — заявил губернатор.

В данный момент по президентской программе проходит ремонт школы №9 в Наро-Фоминске. В пяти домах военнослужащих дивизии ввели в эксплуатацию новую котельную, поменяли крышу и обновили сети. С такой просьбой к властям обратились родственники бойцов.